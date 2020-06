Elyfer Torres de “Enemigo Íntimo”: “El amor empieza en una misma”

View this post on Instagram

Tú qué estás leyendo esto, ERES UNA DIOSA y que nadie te diga lo contrario. Reclamo aquí el poder de decidir sobre mi cuerpo, sobre mis sueños, sobre mi sexualidad… Reclamo el poder de no permitirte hablar de lo que soy y como me veo Eso lo decido yo y me ha costado construirlo 🔥💚 muchas fotos! ¿Cual les gusta más? —— . Você que está lendo isso, VOCÊ É UMA DEUSA e que ninguém lhe diz o contrário. Reivindico aqui o poder de decidir sobre meu corpo, meus sonhos, minha sexualidade … Eu reivindico o poder de não deixar você falar sobre quem eu sou e como eu pareço Decidi isso e demorei um pouco para construí-lo 🔥💚 muitas fotos! Qual você gosta mais? #elyfertorres #feminista #newyork #actriz