La Kim Kardashian mexicana, Joselyn Cano, presume un bikini que solo cubre la mitad de sus senos

Joselyn Cano subió un vídeo a Twitter en donde presumió uno de sus bikinis más pequeños y dejó atónitos a sus fans, ya que el sostén solo cubría la mitad de sus voluptuosos senos.

La modelo, considerada también como la Kim Kardashian mexicana dejó que sus seguidores en Twitter admiraran sin reservas su anatomía completa.

Haven’t worked out in weeks 😅🙈 I think it’s time to start again pic.twitter.com/eoPwsflzPh

— Joselyn Cano (@josilyncano) April 27, 2020