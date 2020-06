Los 8 mejores alimentos para fortalecer la salud pulmonar

Los pulmones son esenciales para la vida y es importante cuidarlos. La buena noticia es que a través del consumo de ciertos alimentos medicinales es posible fortalecer la salud pulmonar y mejorar nuestro estado de salud general

Mantener una buena salud pulmonar es fundamental para sentirnos bien y llenos de energía, sin embargo la triste realidad es que nos acordamos de los pulmones cuando tenemos alguna infección o enfermedad que involucre las vías respiratorias. Las funciones que realizan los pulmones son esenciales para mantenernos con vida, son los responsables de introducir el oxígeno que es llevado a las células de todo el cuerpo; al exhalar, los pulmones eliminan bióxido de carbono, que es un producto de desecho de las células.

Su tarea es bien importante ya que eliminan, a través de diferentes mecanismos, una gran cantidad de gérmenes y elementos que penetran diariamente hasta el interior de los pulmones. Cuando la concentración de gérmenes en el cuerpo es importante y los pulmones no son capaces de eliminarlos, se pueden producir infecciones, en muchas ocasiones la salud pulmonar es deteriorada por factores externos como el tabaquismo o la exposición al humor del cigarro, las toxinas ambientales y una dieta inflamatoria. También existen ciertas afecciones comunes como es el caso del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis pulmonar, que pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas.

La buena noticia es que existen investigaciones que han comprobado los beneficios de la alimentación y el estilo de vida en la salud pulmonar. Existe una amplia lista de alimentos medicinales, ricos en nutrientes que no sólo protegen los pulmones, tienen la ventaja de reducir el daño y los síntomas de las enfermedades más comunes, aquí algunos de los más recomendados por especialistas en medicina.

Los 8 mejores alimentos para la salud pulmonar:

1. Remolacha

La raíz de remolacha y sus hojas se distinguen por sus colores vibrantes que le confieren una gran cantidad de compuestos que benefician la función pulmonar. Esto en gran parte se debe a que son ricas en nitratos que son sustancias clave en la salud de los pulmones, ya que tienen la capacidad de relajar los vasos sanguíneos, reducir la presión sanguínea y optimizar la absorción de oxígeno. Por otra parte su riqueza en nutrientes es un buen aliado para mejorar el rendimiento físico y pulmonar, sobre todo en casos de personas que padecen afecciones. Por otra parte son un verdadero tesoro nutricional que se destaca por su poder en antioxidantes carotenoides y su alto contenido en potasio, magnesio y vitamina C, nutrientes esenciales para el sistema inmunológico y la salud pulmonar.

2. Pimientos

Los pimientos son portadores de una peculiar riqueza en vitamina C, se trata de un nutriente soluble en agua que se asocia con un gran poder antioxidante que beneficia la salud del organismo entero. Asegurar un consumo óptimo de vitamina C es indispensable para aquellas personas que padecen afecciones en los pulmones o que son fumadores, es buen aliado para contrarrestar los efectos nocivos del cigarro. Nunca será recomendable fumar, sin embargo para quienes decidan hacerlo la recomendación de diversos especialistas es que este grupo consuma 35 mg adicionales de vitamina C por día. La vitamina C resulta esencial no sólo para mejorar la función pulmonar, es clave para reducir el daño; adicionalmente se beneficia el sistema de defensas del organismo y se disminuye el riesgo de padecer gripes, resfriados, tos e infecciones pulmonares.

3. Manzanas

Una manzana al día del médico te librará, este popular dicho tiene todo de cierto. Las manzanas son consideradas uno de los alimentos más poderosos que existen y que se relacionan con más beneficios para la salud. Diversos estudios han comprobado que comer una manzana al día se asocia con una mejor función pulmonar, mayor oxigenación y un menor riesgo de padecer EPOC. A la vez este sencillo y sano hábito, gracias a su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales, en los que se incluyen los flavonoides y la vitamina C reduce el riesgo de padecer asma, alergias e inclusive cáncer de pulmón.

4. Cúrcuma

La raíz de cúrcuma es un tesoro medicinal que desde tiempos antiguos es utilizada como uno de los más poderosos ingredientes medicinales, es básica en la medicina tradicional, fitoterapia y herbolaria. Sus beneficios para mejorar la salud pulmonar se asocian a sus extraordinarias propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, las cuales se deben a su componente principal llamado curcumina. Esta sustancia se asocia con una función pulmonar mayor y un mejor rendimiento en personas fumadoras o con afecciones.

5. Arándanos azules

Los arándanos pertenecen a la familia de las bayas y se podría decir que son los reyes en sustancias antioxidantes, están cargados de nutrientes que brindan una larga lista de beneficios para la salud, en los que se incluye la protección y optimización del funcionamiento pulmonar. En concreto son una extraordinaria fuente de antocianinas en las que se incluyen compuestos como la malvidina, cianidina, peonidina, delfinidina y petunidina; los cuales se relacionan con potentes resultados para proteger los tejidos pulmonares que han sido dañados por el estrés oxidativo.

6. Té verde

El té verde es considerado una de las bebidas más saludables del mundo, es por ello que se relaciona con efectos impresionantes para la salud. Entre sus bondades para el funcionamiento y la buena salud de los pulmones, se encuentra su contenido en una sustancia llamada galato de epigalocatequina (EGCG), que es una catequina concentrada en té verde, que le confiere grandes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Su contenido en esos compuestos tiene la peculiaridad de inhibir la fibrosis o la cicatrización de los tejidos, condición que se destaca por causar daños y enfermedades permanentes.

7. Aceite de oliva

El aceite de oliva es un tesoro del mediterráneo que se asocia con grandes propiedades medicinales y curativas, esto se debe en gran parte a su concentrado contenido en antioxidantes entre los que se destacan los polifenoles y la vitamina E. Su riqueza en compuestos fitoquímicos, le confiere bondades antioxidantes y antiinflamatorias inigualables, al ser el ingrediente clave en la dieta mediterránea se asocia con grandes cualidades para la salud, entre las que se destacan sus beneficios para reducir el riesgo de padecer asma, alergias, infecciones y lubrica las mucosas y potencia la salud pulmonar a otro nivel.

8. Café

El café no sólo estimula positivamente al organismo y aumenta los niveles de energía, es una bebida sumamente saludable que se relaciona con un efecto protector sobre los pulmones. Esto se debe a su contenido en cafeína y por supuesto a su poder antioxidante, tiene la peculiaridad de actuar como un agente vasodilatador, que ayuda a abrir los vasos sanguíneos y puede ayudar a reducir los síntomas en personas con asma y otras condiciones pulmonares.