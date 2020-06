Pequeños drones que sobrevuelan la frontera ubican a inmigrantes indocumentados

Pequeñas aeronaves de control remoto que sobrevuelan la frontera están detectando a inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos de México.

En los últimos días más de 40 indocumentados han sido encontrados en el Valle del Río Grande, Texas, gracias al uso de esos aparatos, según el jefe de la Patrulla Fronteriza en ese sector, Brian Hastings.

Estos pequeños drones que las autoridades identifican como sUAS (small unmanned aircraft system/sistema de aeronave pequeña no tripulada) son portables y dirigidos a control remoto para permitir a los agentes fronterizos tener más capacidad de reconocimiento de campo, aprendizaje, inteligencia, vigilancia y seguimiento en áreas de difícil acceso o que de otra manera se consideran de alto riesgo para los aviones tripulados o para el personal en tierra, de acuerdo con el programa de drones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde el 2018 la Patrulla Fronteriza ha probado dos pequeños drones de ala fija modelo Puma y Raven y uno del tipo de helicóptero de la serie InstantEye Quadcopter.

Anteriormente esos tres modelos sUAS han sido utilizados en operaciones militares para misiones de vigilancia, refiere un informe de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por lo que su uso es considerado de gran utilidad para los agentes que desde el aire reciben datos de sensores y perspectiva visual para llevar a cabo su trabajo en tierra.

Los sUAS cuentan con tres plataformas de alcance, uno que es limitado con tiempo de vuelo promedio de 30 a 40 minutos, otro de medio alcance con duración de 90 minutos, y los que sobrevuelan hasta tres horas.

A diferencia de los sofisticados drones o UAS de la serie MQ-9 Reaper, también conocido como Predator B, fabricado por la empresa aeronáutica General Atomics, los sUAS son de más fácil manejo, menos caros y pueden ser transportados en los vehículos de la Patrulla Fronteriza para echarlos a volar de forma inmediata en una situación que lo requiera.

LOOK CLOSELY: Over the past few days, #BorderPatrol agents encountered more than 40 people with the assistance of small Unmanned Aircraft Systems (sUAS). This shows the critical role technology plays in #bordersecurity operations. pic.twitter.com/ifO0u0u1Y3

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) June 16, 2020