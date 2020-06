Queens: Ex policía baleó a un hombre al disparar durante una pelea en restaurante

Un espectador inocente fue baleado por un oficial retirado de la policía de Nueva York quien sacó su pistola mientras peleaba con otro hombre en un restaurante de Queens anoche.

No está claro cómo comenzó el violento incidente en Frenasia, un bistro asiático en Howard Beach. Aparentemente, alrededor de las 7:15 p.m. un hombre de 61 años balanceó su silla hacia el ex policía, dijeron las fuentes.

Molesto, el ex oficial de 52 años sacó su arma, que según las fuentes está registrada legalmente, y disparó una ronda, perdiendo su objetivo e hiriendo a un hombre de 31 años presente en el restaurante.

La víctima fue alcanzada en la parte baja de la espalda. Fue llevado al Jamaica Hospital en condición estable, dijeron las fuentes.

Según fuentes, tanto el oficial retirado como el hombre con el que estaba luchando fueron detenidos para ser interrogados, reportó New York Post.

