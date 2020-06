Sitio web ofrece ayuda gratis con renovaciones de DACA y otros trámites migratorios

Immigrants Like Us nació para apoyar a las inmigrantes de menos recursos

Foto: Immigrant Like Us / Cortesía

Un sitio web creado por abogados e ingenieros de sistemas ayuda de manera gratuita a los inmigrantes en sus trámites migratorios.

Immigrants Like Us es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2019 en el laboratorio de innovación de la Universidad de Harvard.

“Immigrants Like Us fue formado para ayudar a estudiantes de bajos recursos”, dijo Fernando Urbina, estudiante de Harvard y vocero de la organización. “Los abogados pueden costar miles de dólares y no pueden ayudar a muchas personas”.

El sitio funciona como aquellos que facilitan el envío de declaraciones de impuestos. Los inmigrantes pueden hacer renovaciones de DACA, además de solicitudes de ciudadanía y de residencia. Una vez llena el formulario en el sitio, la información pasa a los abogados que colaboran con la organización. Ese proceso tarda entre 5 y 10 minutos.

A partir de ahí hay una comunicación directa con los solicitantes hasta que los documentos están listos para ser enviados al Servicio de Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

“Nuestro sitio web es completamente confidencial, solo compartimos información con nuestros abogados internos, no solicitamos ayuda de otras entidades”, dijo Urbina.

De acuerdo con Urbina, el sitio ha ayudado con renovaciones de DACA a cerca de 100 personas en las últimas dos semanas. Immigrant Like Us todavía está a la espera de guías para ayudar con nuevas solicitudes del programa después de que el Tribunal Supremo fallara a favor del mismo después de que el gobierno de Donald Trump intentara cancelarlo.

Immigrants Like Us vive de donaciones para poder prestar los servicios a la comunidad inmigrante. El sitio sirve a inmigrantes de todo el país.

Urbina aclaró que la plataforma estará disponible en español en el futuro cercano. Para conocer más visite: www.immigrantslikeus.org