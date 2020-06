Las próximas batallas de los ‘Dreamers’ y el DACA

Miles de beneficiarios del DACA celebraron el jueves la decisión del Tribunal Supremo de mantener en pie el programa que desde hace ocho años les protege temporalmente de la deportación.

La victoria es vital, pero no representa el final de la lucha migratoria de los “soñadores”. El fallo del Tribunal Supremo fue sobre el procedimiento del gobierno Trump y no sobre la legalidad del programa que nació en la presidencia de Barack Obama en 2012.

“Sabíamos que el argumento estaba limitado al procedimiento, el debate era si Trump acabó el programa de manera legal”, dijo la abogada Marielena Hincapié directora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC), una de las organizaciones que representó a recipientes del DACA en la demanda contra el gobierno.

La decisión de la corte es una victoria para la democracia estadounidense, según la litigante.

“[El fallo] recuerda que en esta democracia el presidente no está por encima de la ley”, dijo Hincapié. “El juez [John] Roberts dejó claro que acabar con el DACA fue una decisión ‘arbitraria y caprichosa’ que violaba la ley federal”.

Al ser el DACA un programa temporal para la situación migratoria de aquellos que llegaron al país durante su niñez, la lucha ahora se concentra en dos frentes: conseguir una solución permanente y estar atentos a las acciones del gobierno de Trump.

“Sabemos que el presidente y su gobierno pueden remediar sus errores”, dijo Hincapié en referencia al procedimiento del gobierno que el Tribunal Supremo rechazó. “Esto recuerda la importancia de las elecciones de noviembre, hay mucho en juego”.

La abogada no es muy optimista con respecto a que el Congreso promulgue una ley que ofrezca una solución permanente para los ‘Dreamers’.

“Vivimos una situación muy polarizada”, dijo Hincapié, quien no ve a los republicanos comprometidos en ayudar los actuales beneficiarios del DACA. “Si llegan a un acuerdo a costa de otros inmigrantes pues no vale la pena. El panorama legislativo está difícil para una solución permanente”.

Hincapié se refiere a lo que los republicanos pedirían a cambio de solucionar el estatus migratorio de los “soñadores”. Algunos como el senador por Florida Marco Rubio ya hablaron de un supuesto consenso a favor de los ‘Dreamers’ pero con la condición de reforzar la seguridad en la frontera.

“Hay apoyo bipartidista para una solución permanente y generosa para aquellos en el programa DACA”, escribió Rubio en Twitter. “Pero para que una ley sea aprobada se requiere: 60 votos en el Senado, mayoría en la Cámara y la firma del presidente. Para obtener estos tres se debe decidir sobre la seguridad en la frontera y la aplicación de la ley”.

