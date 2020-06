Veterano de 100 años lucha para no quedarse en la calle por deuda hipotecaria con Chase Bank en Nueva York

Peleó en la 2da Guerra Mundial y ahora enfrenta una batalla más cruel: un préstamo abusivo

James Been tiene 100 años y peleó en la 2da Guerra Mundial, pero no está exento de la mayor pesadilla de los neoyorquinos: deudas y posible pérdida del techo.

Been está librando una nueva batalla, ya no militar, sino contra el desalojo de su hogar en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.

Ha residido casi toda su vida en esa casa que heredó de sus padres. Pero dice que teme estar a punto de ser expulsado porque no puede pagar un préstamo con garantía hipotecaria de $100 mil dólares que obtuvo del banco JP Morgan Chase en 2006 con su ahora difunta esposa, Christine, cuando él tenía 84 años.

Been ahora está luchando en la Corte Suprema de Brooklyn para evitar ser expulsado a la calle, y argumenta que no era correcto que el banco le otorgara ese préstamo a una persona de más de 80 años.

“Ciertamente creo que se aprovecharon del señor Been”, dijo su abogada, Belinda Luu, al New York Post.

“Fue un préstamo otorgado en el apogeo de la crisis de las hipotecas de alto riesgo a principios” de este siglo. “Hubo muchos préstamos abusivos en el mercado de préstamos hipotecarios en ese momento”, afirmó Luu.

En los documentos judiciales que respondieron a la ejecución hipotecaria del banco, Been y su abogada afirman que él también fue víctima de falsificación.

“La copia de la hipoteca adjunta a la demanda muestra indicios o falsificaciones que indican que no es exigible… al menos una de las firmas del señor Been fue falsificada“, denunció Luu.

Según los documentos del préstamo, Been firmó el préstamo con su esposa después de que la hipoteca original de la casa en la calle Halsey fuera cancelada. Pero cuando se le preguntó sobre las circunstancias del préstamo, Been no recordó haberlo sacado y afirmó que no era necesario que se endeudara.

“Mi esposa podría haber tomado un préstamo, no yo. ¿Por qué sacaría un préstamo de $100 mil dólares? No necesito un préstamo, Dios mío”, se quejó el anciano.

Los abogados del banco presentaron el caso de ejecución hipotecaria en diciembre de 2018 después de que Been no pudo hacer los pagos mensuales.

“Es increíble que haya sobrevivido 100 años siendo negro en Estados Unidos y esta generación todavía protesta por el reconocimiento de que su vida es importante. Luchó en la Segunda Guerra Mundial, trabajó toda su vida y ha hecho todo lo que este país le ha pedido: no debería tener que preocuparse por perder su hogar”, dijo Luu, abogada de la organización “Mobilization for Justice”.

Los abogados que manejan el caso de JP Morgan Chase no han emitido comentarios.