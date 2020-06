6 alimentos inmunoestimulantes para diabéticos

Las personas que padecen diabetes son una población sensible, hoy más que nunca es importante conservar su sistema inmunológico fuerte. Aquí algunos alimentos que serán de gran ayuda

La situación de salud que vivimos actualmente no ha sido cualquier cosa y hoy más que nunca es muy importante concentrarnos en todo aquello que nos ayude a fortalecer al sistema inmunológico, este es un tema que adquiere mucho mayor relevancia en las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes.

Aprovecha de este tiempo para hacer de tu salud el tema prioritario, además de los estimulantes inmunes más populares como un buen descanso, actividad física y todo tipo de estrategias para mantener los niveles de estrés a raya, alimentar al sistema inmune con ingredientes ricos en nutrientes, bajos en carbohidratos y con un destacado poder medicinal puede ser la llave de la salud y clave en el control de cualquier enfermedad. Es bien sabido que el conteo de carbohidratos es un aspecto clave en la dieta diabética, esto se debe a que resulta clave para equilibrar los altos niveles de azúcar en la sangre (en particular en los pacientes que dependen de la insulina inyectable).

El consumo total de carbohidratos es un concepto que varía en cada persona, depende mucho de factores como la edad, su nivel de actividad y de la ingesta de determinados medicamentos. A grandes rasgos los especialistas informan que las personas con diabetes obtienen alrededor del 45% de sus calorías de los carbohidratos, y que la mayoría de las mujeres necesitan entre 45 y 60 gramos (g) por comida, mientras que la mayoría de los hombres necesitan entre 60 y 75 (g) por comida. Es por ello que la recomendación de diversos especialistas en nutrición radica en la importancia de seleccionar cautelosamente la ingesta de carbohidratos y optar por aquellos que se caractericen por ser ricos en fibra, nutrientes y de lenta absorción.

1. Garbanzos: Saciantes, ricos en fibra y zinc

El consumo de proteínas no sólo es uno de los nutrientes más esenciales para el buen funcionamiento del organismo, resulta fundamental para gozar de un sistema inmunológico fuerte. Esto se debe a que cuentan con micronutrientes clave que elevan las defensas, como es el caso de la vitamina A, D y E, también en minerales como el hierro, zinc y selenio. Teniendo esto en cuenta los garbanzos son un tesoro nutricional para la alimentación diabética, en primer lugar por su extraordinario aporte en proteínas vegetales y también por ser una inagotable fuente de zinc. Los glóbulos blancos dependen del zinc para funcionar, a la vez es un mineral que se asocia con beneficios para el sistema cardiovascular, sobre todo para la salud del corazón. Los garbanzos son un alimento rico en carbohidratos, sin embargo lo que los vuelve un maravilloso aliado de la diabetes es su alto contenido en fibra, diversos estudios han comprobado que el consumo de fibra ayuda a reducir los altos niveles de azúcar en la sangre en ayunas y se relaciona con beneficios para mejorar la sensibilidad a la insulina y tener un peso corporal sano.

2. Pescados grasos: Ricos en Omega 3, protegen al corazón

Los ácidos grasos Omega 3 son un elemento importante en la dieta y se asocian directamente con mejorar el funcionamiento de las células inmunes y este es el beneficio que aportan en el control de la diabetes. El EPA es un componente que se encuentra de manera natural en el Omega 3 y tiene la peculiaridad de mejorar la actividad de los glóbulos blancos, de tal manera que se aumenta la inmunidad y se protege al organismo de padecer diversas enfermedades e infecciones. Integrar el consumo de pescados grasos como es el caso del salmón, las sardinas, el arenque y la caballa es un gran aliado en la alimentación diabética, ya que son alimentos que también ofrecen grandes beneficios antiinflamatorios y en la salud cardíaca.

3. Zanahorias: De bajo índice glucémico y ricas en vitamina A

Asegurar una buena ingesta de vitamina A es uno de los principales aliados del sistema inmunitario, esto se debe en gran parte a su extraordinario contenido en betacarotenos que son considerados una fuente importante de vitamina A y tienen la gran ventaja de ser uno de los vegetales de más bajo índice glucémico, es por ello que es muy poco probable que causen picos de glucosa en la sangre. Otra de sus ventajas es sus beneficios sobre la salud ocular, un aspecto muy importante en la población con diabetes, ya que es una condición que con el tiempo puede causar daño ocular y esto conduce a deficiencias en la visión y algunos problemas como las cataratas y el glaucoma. A la vez son ricas en antioxidantes y diversos nutrientes que se relacionan con mejoras en la salud inmunitaria.

4. Nueces: Ricas en grasas saludables y vitamina E

Las nueces probablemente son uno de los frutos secos más populares y valorados por sus grandes beneficios nutricionales y medicinales. Entre sus más importantes bondades se encuentra su alto contenido en vitamina E, un poderoso antioxidante con magníficos beneficios para el sistema inmunológico; también se asocia con beneficios para mejorar el control glucémico en personas que padecen diabetes. Por otra parte las nueces son ricas en grasas saludables, como es el caso de los ácidos grasos Omega 3 que se relacionan con grandes beneficios para combatir la inflamación. Otra de sus genialidades se debe a su bajo contenido en carbohidratos por lo que su impacto en los niveles de glucosa es nulo. También son un buen aliado para un peso corporal sano, esto se debe a que activan un área del cerebro que se relaciona con el apetito y el control de los impulsos por comer; a la vez son saciantes y muy reconfortantes.

5. Pimientos

Los pimientos pertenecen a la familia de los chiles y se destacan por ser una de las variantes menos picantes que existen, son un alimento sumamente saludable y con grandes beneficios. Son muy ricos en vitamina C, que no sólo es clave para gozar de un sistema inmunológico fuerte, ayudan a eliminar los radicales libres que se relacionan con daños en las células. Por otra parte la vitamina C resulta un nutriente esencial para mejorar los niveles de glucosa en la sangre y también es un buen aliado para regular los altos niveles de presión arterial. Otra de sus grandes ventajas es que se trata de un vegetal con un nulo contenido en almidones, por lo que son de bajo índice glucémico y tienen un mínimo efecto en los niveles de glucosa. Por otra parte la vitamina C mejora la salud de la piel y la cicatrización, esto se debe a que aumenta de manera natural la producción de glucógeno; los problemas en la piel son de los primeros signos de diabetes y a lo largo de la enfermedad se pueden presentar problemas de cicatrización.

6. Lentejas

Las lentejas pertenecen a la familia de las legumbres y son consideradas uno de los alimentos con mayor poder nutricional que existen. En principio son una magnífica fuente de proteínas vegetales y por otra parte son muy ricas en fibra y zinc, elementos que brindan saciedad, mantienen estables los niveles de glucosa en la sangre. Uno de los aspectos que más llama la atención se debe a su extraordinario aporte en fibra que interviene directamente en la salud intestinal, la fibra tiene el poder de actuar como un prebiótico que alimenta a las bacterias intestinales saludables y estas juegan un papel clave en fortalecer al sistema inmunológico. Lo mejor de todo es que son un alimento muy económico, saciante y de bajo índice glucémico, justo lo que necesita la dieta de una persona con diabetes. También intervienen en un peso saludable, gracias a su fibra, pocas calorías, alta nutrición y gran capacidad de satisfacción.