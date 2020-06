El COVID-19 “asistió” a una fiesta y contagió a 18 familiares; los abuelos se encuentran hospitalizados

TEXAS – Una familia del Norte de Texas se encuentra batallando con una crisis luego de que 18 de sus miembros acabaron infectados con el COVID-19.

La familia cree que todo comenzó el pasado 30 de mayo, cuando algunos de los familiares sin saber que estaban infectados asistieron a una fiesta de sorpresa de cumpleaños.

Esos familiares contagiaron a otros diez miembros en la reunión, incluyendo dos personas ancianas.

The family believes it all started May 30, when one infected relative interacted with several others at a surprise birthday party. https://t.co/CsOPfZ5Zw2

