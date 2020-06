No aguanta más: Raúl Gudiño quiere irse de las Chivas y podría ir a la MLS

El arquero quiere tener minutos de juego tras perder la titularidad

El portero de las Chivas, Raúl Gudiño, es uno de los jugadores que están transferibles en este mercado, debido a que el propio jugador ha pedido salir por falta de minutos.

El arquero regresó al Rebaño en el Apertura 2018 luego de su aventura en Europa con el Porto, Unión Madeira y APOEL, pero José Antonio Rodríguez la ganó la titularidad en el equipo, por lo que ahora piensa en otros horizontes, aunque de no llegar una buena oferta se quedará en Guadalajara.

“Sí (quiero salir), no lo veo mal. Como todo jugador lo que uno quiere es jugar, es lo que más nos apasiona. Estoy muy contento y agradecido con Chivas y también si me toca quedarme. Le hice sentir (a Ricardo Peláez) que si llega una oportunidad y es muy buena tanto para la directiva como para mí, se va a analizar y le damos para adelante, pero si no estoy muy contento con Chivas, con el equipo, hay que ser profesionales en ese sentido””, apuntó el jugador para TUDN.

Asismimo, Gudiño apuntó que hay interés por él en México, pero también en la MLS y Europa.

“Estamos analizando qué es lo que pueda ser, lo que pueda ser lo mejor, uno nunca sabe, lo hemos platicado con Ricardo (Peláez). Sí (regresaría a Europa), sin pensarlo. La verdad que en todos los equipos aprendí cosas diferentes. En un país fue cuando debuté en Primera División que fue algo soñado, en otro fue la Champions, que ha sido el sueño más bonito que tengo. Pero estoy en Chivas, el más popular de México”, indicó.

Por otro lado, en el tema de porteros, se habló de que Alfredo Talavera había sido ofrecido a Chivas para el Apertura 2020, luego de su salida de Toluca, sin embargo, Guadalajara rechazó la propuesta.