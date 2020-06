Polémica en la industria del porno, celebridad relata horrible experiencia y otra actriz la critica

La estrella porno Abella Danger se disculpó por los comentarios que hizo sobre Mia Khalifa a raíz de los comentarios de esta última sobre su “tóxica” experiencia en la industria del entretenimiento adulto.

Danger, de 24 años, recurrió a las redes sociales para disculparse con “todos los que la vieron hablar de manera tan negativa”, y agregó que dejó que su ira se apoderara de ella y que no debería haberlo hecho en un espacio tan público.

Danger y Khalifa intercambiaron duras palabras en Twitter, acusándose mutuamente de querer ganar seguidores y fama criticando a los demás. Después de trabajar en el porno, Khalifa se refirió al tiempo que estuvo en la industria como “los tres meses más tóxicos y más poco representativos de su vida, a pesar de que llegó a ser la actriz más vista en el sitio web de Pornhub.

I’m not against sex work. I’m against the way the sex workers are treated, especially the young ones who want their lives back years down the line.

— Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) June 23, 2020