Trofeo a la vida: el boxeador Abner Mares obtuvo su ciudadanía de los Estados Unidos

El boxeador Abner Mares ha tenido muchos logros en su vida: peleó en los Juegos Olímpicos representando a México, se sobrepuso a una peligrosa lesión de ojo para dedicarse de lleno al boxeo profesional y se coronó campeón mundial en tres distintas divisiones.

El miércoles, el hombre de 34 años nacido en Guadalajara sumó otro logro: obtuvo su ciudadanía de los Estados Unidos.

Debido a la pandemia, la ceremonia de naturalización de Mares en Los Ángeles fue a bordo de su auto, una práctica nueva que se ha implementado en California y otros estados.

“Estoy muy feliz de ser ciudadano de los Estados Unidos, es un sueño hecho realidad”, dijo en un comunicado Mares, quien luego reveló cómo fue su arribo a este país:

“Vine aquí sin papeles a la edad de 7 años y siempre me he considerado un ciudadano tanto de Estados Unidos como de México. Habiendo estado aquí por más de 20 años, es un honor ser oficialmente parte de este gran país como ciudadano. Mi corazón está explotando con orgullo, y ahora voy a registrarme para votar, y la votación es en noviembre”.

Thank you dan .. and now it’s time to Vote 🇺🇸😁💪🏽

— ABNER MARES (@abnermares) June 25, 2020