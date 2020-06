La mitad del estado de NY pasa a Fase 4, pero gimnasios, cines y ‘malls’ seguirán cerrados

El gobernador Andrew Cuomo anunció que estos locales no podrán abrir hasta que se determine cómo filtrar los sistemas de aires acondiciones

Mientras que el alcalde Bill de Blasio presentaba los detalles de la Fase 3 de reapertura que comenzará en la Gran Manzana el 6 de julio, el gobernador Andrew Cuomo anunció este viernes que la mitad del estado, cinco regiones de la parte norte, comenzaron la Fase 4, aunque anunció que a pesar de que los gimnasios, cines y centros comerciales están contemplados abrir en esta nueva etapa, esos negocios seguirán cerrados por precaución.

Ante reportes que señalan que en varios estados se ha dado un repunte de casos de coronavius y que muchos de los contagios se produjeron en gimnasios, salas de cines y ‘malls’, Cuomo indicó que ordenó al Departamento de Salud del Estado analizar intensamente esos casos, antes de tomar la decisión de permitir que estos locales pueden volver a recibir público.

“Nuestro Departamento de Salud está tratando de determinar si existe alguna manera de poner filtros en los sistemas de aire acondicionado en estos establecimientos que puedan eliminar con éxito el virus en la circulación del aire. El problema que se está viendo es si estos sistemas de aire acondicionado están recirculando el virus e infectando a así a más gente”, explicó Cuomo, agregando que si alguien “conoce de un filtro que con éxito elimine el coronavirus, y que podamos agregar a estos sistema de aires, así se podrá da luz verde a estos negocios”.

En el plan de Fases de Reapertura diseñado por la Gobernación no existe una Fase 5, y la 4 es la última, por lo que no está claro ahora si se crearán una nueva etapa para incluir allí a estos negocios que seguirán cerrados hasta nuevo aviso.

Sobre las cinco regiones que este viernes iniciaron la Fase 4, el mandatario estatal informó que todas estaban en el norte del estado y son: North Country, Mohawk Valley, Central New York, Southern Tier y Finger Lakes. As su vez, cuatro áreas, Capital Region, Western New York, Mid-Hudson y Long Island siguen en la Fase 3 y NYC es la única en la Fase 2.

Tres días con pocos muertos

En avance en la reapertura del estado se está dando gracias a las positivas cifras que se siguen registrando, como el que apenas hubo 1.3% de casos positivos en las pruebas de COVID-19 realizadas en los últimos de 7 días, el porcentaje más bajo de cualquier estado grande en la nación y con apenas 14 fallecidos por coronavirus en las pasadas 24 horas.

“El promedio de muertes en los pasado 3 días fue 16. Este ha sido el promedio más bajo de tres días seguidos de muertes desde que comenzó esto y eso también es una gran noticia. Recuerden, para un punto de comparación, tuvimos 800 muertes en un momento dado en medio de la pandemia”, recordó el Gobernador.

Y también, por segundo día seguido, el jueves se registraron menos de 1,000 ingresos en los hospitales por coronavirus, con solo 915 personas que fueron hospitalizados.

Descubren nuevos brotes

Pero en medio de las buenas noticias, Cuomo informó que las autoridades de Salud habían descubierto dos nuevos brotes del virus en una planta de empaquetamiento de manzanas en el condado de Oswego y en una fábrica de procesamiento de aluminio en el condado de Montgomery.

“Pero gracias al existiros programa de rastreo de casos del Departamento de Salud, logramos implementar medidas de aislamiento y cuarentena en esos lugares”, dijo el mandatario. “Hemos tenido varios casos que hemos rastreado hasta esos dos lugares hasta el momento. Y el que los hayamos podido rastrear es realmente una buena noticia. Esos brotes aparecerán. Y ante ello las preguntas que nos hacemos son: ¿si los encontraremos? ¿los descubriremos rápidamente? ¿los aislaremos y controlaremos? Y eso es precisamente lo que está haciendo nuestro sistema de rastreo”.

Cuomo detalló que hasta el jueves se habían confirma 805 casos adicionales de coronavirus en el estado, elevando el total estatal a 391,220 contagiados, con casos nuevos en 40 condados.