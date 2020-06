Se compra un Lamborghini y a los 20 minutos tiene fatal accidente

Para quienes son amantes de los autos, puede ser que el sueño de sus vidas sea el poder tener un Lamborghini, y no cualquiera, sino un Huracan Spyder.

Puede que para que obtengas un vehículo como este, implique muchos años de ahorro y sacrificio, por lo que es muy probable que estos autos de lujo terminen en el garage para así evitar tener un percance con ellos.

Sin embargo, una triste historia le ocurrió a un hombre inglés, el cual hace unos días acudió a una agencia de autos para adquirir precisamente un Lamborghini Huracan Spyder en color negro, en cual cuesta unos $280,000 dólares, y a los 20 minutos de haberlo comprado, sufrió un accidente vial.

Resulta ser que el conductor, feliz por su adquisición, volvía a su casa, conduciendo por la carretera, a unos 140 km/h, cuando de repente, el auto tuvo una falla mecánica que hizo que tuviera que frenar en seco, provocando que una moto que venía detrás de él terminara impactándose contra el auto, causándole daños irreparables.

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020