VIDEO: Así quedó auto donde murieron 7 que escapaban de la Patrulla Fronteriza.

Tras una persecución un vehículo que era perseguido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos chocó contra un edificio en la ciudad de El Paso, Texas, en los límites con México, lo que dejó como saldo que siete personas murieran, mientras que tres más resultaron heridas.

El sargento de la policía de El Paso, Robert Gomez, informó que todas las víctimas viajaban en un vehículo de cuatro puertas que se estrelló durante la madrugada del jueves. Los tres heridos fueron trasladados a hospitales, donde se encontraban en condición estable.

Tow trucks remove car in wreck that killed 7 on Paisano Dr. in Downtown El Paso while fleeing Border Patrol. pic.twitter.com/kmhl9vx0tR

— Daniel Borunda (@BorundaDaniel) June 25, 2020