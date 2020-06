Vuelven a cerrar las playas de Miami ante el aumento de los casos de coronavirus

La orden también prohibe las reuniones "sea cual sea la razón"

Las playas en el condado de Miami-Dade cerrarán el fin de semana del 4 de julio ante la creciente preocupación por que se cumpla el distanciamiento social y el incremento de los casos de coronavirus.

El alcalde del condado, Carlos Giménez, firmará una orden de emergencia para cerrar las playas a partir del viernes 3 de julio y hasta el martes 7 de julio, según anunció su oficina el viernes.

NEW: Going to the beach and seeing parades for the Fourth of July won’t be an option in Miami-Dade, as Mayor Carlos Gimenez plans to close all beaches and ban large gatherings during the holiday weekend. https://t.co/XsmRMRGRDH — Miami Herald (@MiamiHerald) June 27, 2020

“A medida que continuamos viendo más resultados positivos en las pruebas de COVID-19 entre adultos jóvenes y el aumento de las hospitalizaciones, he decidido que lo único prudente para detener este reciente aumento es tomar medidas enérgicas contra las actividades recreativas que elevan el riesgo general a nuestra comunidad”, señaló Giménez en un comunicado.

BREAKING: As FL coronavirus cases escalate – the Miami-Dade County Mayor will sign an emergency order closing all county beaches starting July 3rd through July 7th-viewing of fireworks shows limited pic.twitter.com/fIFURcLuf5 — Chris Jansing (@ChrisJansing) June 27, 2020

La orden también prohibirá las reuniones y los desfiles de más de 50 personas en todo el condado “sea cual sea la razón” el 3 al 7 de julio. Giménez agregó que todos los parques y playas estarán cerrados al público en todas las ciudades y áreas no incorporadas, de manera que no podrán verse los fuegos artificiales.

El alcalde recuerda que los fuegos artificiales deberán verse desde la casa o desde un vehículo estacionado.

Miami-Dade County will be closing all of the county’s beaches and will not allow gatherings of 50 or more people for Fourth of July weekend amid a spike in coronavirus cases throughout the state. https://t.co/BME2ownyyE — WSVN 7 News (@wsvn) June 27, 2020

A principios de esta semana, Giménez anunció que el condado capacitará a los equipos especiales para enviar a los puntos críticos de virus para comunicarse con los residentes y las empresa con el objetivo de proporcionarles información sobre las pruebas, las mascarillas y desinfectantes.

Las playas de Miami-Dade reabrieron a principios de este mes, pero su fecha de reapertura inicial se retrasó debido a un toque de queda emitido en todo el condado por las protestas por la muerte de George Floyd.