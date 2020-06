10 lugares que dan marcha atrás a la reapertura de la economía a medida que aumentan los casos de COVID-19

A medida que Estados Unidos reabre, nuevos brotes de coronavirus se registran en diferentes partes de país. A partir del viernes, al menos 29 estados están registrando aumentos en los casos diarios de coronavirus, el Dr. Amesh Adalja, del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, dijo a Business Insider que se trata de una continuación de la primer ola por lo que muchas ciudades y estados han dando marcha atrás a la reapertura de sus economías.

Te presentamos los lugares que están retrocediendo a los planes de reapertura.

Relacionado: Whole Foods regresa a casa a trabajadores por portar mascarillas con la leyenda “Black Lives Matter”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio marcha atrás a su plan de reapertura del estado. Limitó la capacidad de los restaurantes al 50%, el cierre de bares y estableciendo medidas para reuniones de 100 o más personas.

Texas fue uno de los primeros estados del país en reabrir desde la cuarentena a principios de mayo, desde ese entonces, la entidad ha visto un aumento en el número de casos.

Relacionado: IRS envió por error más de 1 millón de cheques de ayuda económica a personas que fallecieron.

Las autoridades de Florida suspendieron el consumo de alcohol en los bares después de que el estado informará de casi 9,000 nuevos casos en un día. Así lo escribió en su cuenta de Twitter Halsey Beshears, Secretario del Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de Florida.

Effective immediately, the Department of Business and Professional Regulation is suspending on premises consumption of alcohol at bars statewide.

Tan solo el condado de Miami-Dade, el 27% de las pruebas realizadas de COVID-19 han dado positivo. El gobernador Ron DeSantis había mostrado poco interés en detener la reapertura de los negocios.

Relacionado: “Dejen de meter los libros en el microondas”: la curiosa llamada de atención que una biblioteca de Michigan hace a sus usuarios.

Louisiana pospuso su fase de reapertura por un mes. El estado continuará en la fase 2, una medida que permite a la mayoría de los negocios y lugares de culto operar a la mitad de su capacidad aplicando el distanciamiento social, así lo anunció el lunes el Gobernador John Bel Edwards. Dijo que los funcionarios harán “otra inmersión de datos profunda” en dos semanas para determinar si el estado está listo para pasar a la fase 3.

Hasta el viernes Louisiana reportó más de 53,400 casos y 3,100 muertes.

Relacionado: La Torre Eiffel reabre después de un cierre de 104 días por coronavirus, el uso del cubrebocas es obligatorio.

Carolina del Norte también detuvo sus planes para pasar a la fase 3 cuando el miércoles, el gobernador Roy Cooper anunció que el estado permanecerá en la fase 2 durante otras tres semanas. También ordenó el uso de mascarillas obligatorias en lugares públicos.

Relacionado: “La industria de la carne desaparecerá en 15 años”, dice Impossible Foods al asociarse con Starbucks y crear el primer sándwich a base de plantas.

Desde que el estado reabrió sus casinos a principios de junio, el promedio de casos de coronavirus ha aumentado de manera considerable, superando rápidamente a los meses anteriores.

Eso demostró que el estado “no estaba listo” para la fase 3, dijo el Gobernador Steve Sisolak cuando anunció el aplazamiento de la fase el 15 de junio.

Relacionado: 7 estados que podrían ofrecerte una deducción de impuestos debido a los costos de trabajar desde casa.

Maine pospuso la reapertura de los bares que se ubican al interior hasta el 1 de julio, pero el lunes, la gobernadora Janet Mills dijo que se deberá esperar “hasta nuevo aviso” y solo ofrecer servicio al aire libre.

Relacionado: Por qué es tan necesario un segundo cheque de estímulo económico.

A mediados de junio Oregón detuvo la reapertura de negocios y recientemente ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos.

“Esto es esencialmente una ‘luz amarilla’ para todo el estado, dijo la gobernadora Kate Brown en una declaración pública.

Relacionado: ¿Cuánto pagaré de impuestos de los $600 dólares extra de ayuda por coronavirus?.

El estado no cumplió con sus propios criterios para la etapa final de reapertura dijo el gobernador Brad Little durante una conferencia de prensa, según lo informó KTVB7.

La epidemióloga del estado, la Dra. Christine Hahn, dijo que las salas de emergencia de Idaho están viendo cada vez más pacientes con síntomas similares a los del coronavirus. Añadió que más trabajadores de la salud también están dando positivo. Los nuevos casos en Idaho ha superado su pico anterior de abril por lo que permanecerá en etapa 4 durante dos semanas más.

Relacionado: 5 trabajos con salarios de más de $100,000 dólares anuales que te permitirán seguir trabajando desde casa.

Boise y su condado reabrieron bares y clubes nocturnos, sin embargo el condado de Ada regresó a la etapa 3 obligando a los bares y clubes a cerrar de nuevo además de limitar las reuniones a menos de 50 personas.

Relacionado: Los problemas más comunes que enfrentan los beneficiarios del cheque de estímulo económico a dos meses de su lanzamiento.

La ciudad de San Francisco retrasó sus planes para reabrir salones de belleza, tatuajes, bares y piscinas al aire libre, zoológicos, acuarios y museos.

La reapertura había sido programada para pasar a la siguiente fase el lunes pero el viernes el alcalde London Breed anunció que esos planes tendrían que esperar, ya que se habían reportado 103 nuevos casos el día anterior.

Our public health experts will evaluate the data over the coming days to determine if it's safe to move forward.

I know people are anxious to reopen–I am too. But we can't jeopardize the progress we've made.

We'll continue to let you know as soon as decisions are made.

— London Breed (@LondonBreed) June 26, 2020