¿Qué necesitan Raúl Jiménez y el Wolverhampton para alcanzar el sueño de jugar la Champions League?

El Wolverhampton venció 0-1 al Aston Villa este sábado. Con este resultado ascendieron al quinto lugar de la tabla general y se quedaron a sólo dos puntos de los puestos de Champions League, torneo con el que sueña Raúl Jiménez y para el cual ha trabajado bastante.

“Es importante. Es algo que no se ve muy lejos y trabajamos mucho por conseguirlo”, dijo el Lobo Mexicano sobre este tema hace poco en una entrevista para Telemundo.

La Premier otorga puestos de Champions League a los primeros 4 lugares de la tabla general al finalizar el torneo casero y los Wolves sólo están a 2 puntos del cuarto lugar, el cual ocupa el Chelsea, y a 3 puntos del tercer lugar, que ocupa el Leicester City. Los Lobos han jugado un partido de más, pero la buena noticia es que este domingo se enfrentan los Blues contra los Foxes, por lo que entre el tercer y cuarto lugar alguien no ganará puntos.

Por si fuera poco, el segundo lugar de la tabla general es el Manchester City, que es posible que sea sancionado por violar el Fair Play financiero. Habrá que esperar el veredicto del TAS, luego de la apelación que solicitaron los Citizens, pero en caso de ser encontrados culpables, se les privaría de cualquier competencia organizada por la UEFA durante dos años, así que el quinto puesto que ahora ocupan los Wolves sería el que obtendría el último boleto para la competencia continental.

