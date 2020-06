Con foto en bikini, Cynthia Rodríguez confiesa que no se ha depilado en toda la cuarentena

Junto a la polémica imagen, también compartió que es una mujer segura de sí misma, real, valiente y aguerrida

Cynthia Rodríguez desató una ola de reacciones luego de asegurar, con una sensual fotografía en la que aparece modelando un sexy bikini rojo, que durante la cuarentena dejó de cuidar algunos detalles de su cuerpo.

En la fotografía, aseguró que es una mujer honesta, valor que comparte con la empresa para la que trabaja, TV Azteca, sin embargo, la polémica con la fotografía inició tras confesar que durante el confinamiento causado por la pandemia de coronavirus no se ha depilado, por lo tanto, ponerse un diminuto bikini rojo es prueba de que es una mujer segura de sí misma, real, valiente y aguerrida.

“Siempre he creído que la HONESTIDAD es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por esta razón me atrevo a compartir esta fotografía con ustedes… Les confieso que no me he depilado en toda esta cuarentena“, escribió.

La foto que rápidamente obtuvo más de 100 mil corazones rojos también generó cientos de comentarios.

Uno de los primeros en reaccionar a la sensual fotografía fue su novio, el cantante Carlos Rivera, quien mandó algunos emojis de risa, mientras que algunos de sus seguidores agradecieron la honestidad y muchos más revelaron que todo se trataba de una broma de sus compañeros del matutino que conduce, ya que la descripción realmente fue escrita por uno de ellos.

“Asumiendo su castigo como toda una mujer empoderada y peluda, que nadie le diga que no“, “Yo digo qué esto tiene que ver con Roger y el Chino“, “Prepara tu venganza“, “Tú muy bien por cumplir“, “Pagando como se debe“, fueron algunos mensajes que recibió la originaria de Monclova, Coahuila.

Además, la ex reina de belleza, Kristal Silva y su compañero Ricardo Casares, no dudaron en disculparse por proponer un castigo tan pesado.