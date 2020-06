Diego Luna y Jack Black realizan divertida escena casera con ayuda de sus hijos

Con una producción casera en pleno encierro por COVID-19, Diego Luna y Jack Black protagonizan una divertida escena de “The Princess Bride”.

El mexicano y el estadounidense interpretan a Iñigo Montoya y Westley, respectivamente. El resultado no puede ser más cómico, pues para filmar el clip utilizaron juguetes de sus hijos.

This is what happens when you’re confined with 2 amazing filmmakers. My daughter and son were the artists behind the camera. Thanks mr @JasonReitman for making me part of this. So glad to support the amazing work of @WCKitchen !! https://t.co/GSdTvoCePH

— diego luna (@diegoluna_) June 27, 2020