Erika Csiszer: Así se despidió de ‘Un Nuevo Día’

"Gracias a todos los que me apoyaron durante este tiempo, aprendí mucho de mis compañeros, de mis productores..."

A diferencia de otros de sus compañeros que también salieron de ‘Un Nuevo Día’, Erika Csiszer se despidió del show y de Telemundo no en el estudio, ni rodeada de sus compañeros o en vivo, sino a través de sus redes sociales.

Sí, este lunes Erika comenzó un nuevo día escribiendo en su cuenta de Instagram esa despedida que no pudo hacer en el show matutino de Telemundo.

“Quiero comenzar la semana de esta manera, sonriendo, pero también agradeciendo enormemente las oportunidades que se me dieron durante casi 7 años en @telemundo y en @unnuevodia . Comienza un nuevo ciclo para mi y estoy feliz al respecto, estoy tranquila y en paz. Gracias a todos los que me apoyaron durante este tiempo, aprendí mucho de mis compañeros, de mis productores, de cada una de las personas que se me cruzaron en el camino en este tiempo. Vivi momentos que jamas en Venezuela hubiese pensado que pasarían, entreviste artistas de los cuales en su momento fui fan y ahora soy amiga! Aprendí de futbol Mexicano y también del Americano, experiencias que llevare en el corazón y recordare por siempre. Gracias, muchas gracias por tantas cosas bonitas. Bye bye @unnuevodia por ahora”.

Tal como te contamos, el viernes pasado fue el último día de la modelo venezolana en ‘Un Nuevo Día’, esto formaría parte del nuevo rumbo que le quieren dar al show matutino de Telemundo de menos entretenimiento y más noticias.

“Erika Csiszer, presentadora de medios sociales de ‘Un Nuevo Dia’, está saliendo del programa mañanero de Telemundo. Le agradecemos su compromiso, energía positiva y dedicación al programa y estamos seguros tendrá el mismo éxito en sus futuros proyectos”, nos dijo Telemundo la semana pasada sobre la salida de la venezolana.

Los despidos no terminarían con Erika, las próximas semanas podría estar saliendo una de las presentadoras y varios productores.