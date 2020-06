Rusia niega haber ofrecido recompensas a milicias en Afganistán para matar a soldados estadounidenses

Informes de medios estadounidenses que citan a fuentes oficiales anónimas de ese país, sostienen que Rusia ha ofrecido pagos para que grupos asociados a los talibanes ataquen a las fuerzas de la coalición

Medios estadounidenses publicaron este fin de semana reportes que afirman que Rusia ofreció recompensas para que milicias asociadas a los talibanes mataran soldados estadounidenses en Afganistán.

Los informes están basados en declaraciones anónimas de oficiales estadounidenses, citadas por diarios como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

Rusia ha rechazado estas informaciones y niega que su inteligencia militar haya ofrecido esas supuestas recompensas.

La embajada de Rusia en EE.UU. dijo que dichas afirmaciones han llevado que sus diplomáticos estén recibiendo amenazas.

Los talibanes, por su parte, también negaron haber hecho algún trato con la inteligencia rusa.

Los reportes de las supuestas recompensas llegan en un momento en el que EE.UU. intenta negociar un acuerdo de paz para terminar con 19 años de guerra en Afganistán.

Qué dicen los reportes

Los oficiales que The New York Times cita de manera anónima dijeron que las agencias de inteligencia de EE.UU. concluyeron hace varios meses que una unidad del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU, por siglas en ruso) ha tratado de desestabilizar a sus adversarios, ofreciendo recompensas secretas para que se realicen ataques contras las fuerzas de la coalición.

Se cree que milicias islamistas, o grupos armados estrechamente asociados con ellas, han recaudado algo de dinero, según The New York Times.

El diario también afirma que el presidente Donald Trump fue puesto al tanto de estos reportes en marzo.

Trump, sin embargo, niega haber sido informado.

Este domingo en su cuenta de Twitter, el presidente escribió que ni a él ni al vicepresidente Mike Pence les habían contado de “los llamados ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos”.

Getty El presidente Trump niega haber sido informado de las supuestas recompensas.

“Todos el mundo lo está negando y no han ocurrido muchos ataques contra nosotros”, escribió Trump.

En una serie de publicaciones en redes sociales, la Embajada de Rusia en EE.UU. acusó al diario de estar promocionando noticias falsas.

En su cuenta de Facebook, la embajada afirmó que las publicaciones “demuestran claramente las bajas capacidades intelectuales de los propagandistas de inteligencia de EE.UU. Que tienen que inventar tales tonterías en lugar de idear algo más creíble”.

La situación en Afganistán

Veinte soldados estadounidenses murieron en Afganistán en 2019, pero The New York Times afirma que no está claro qué muertes estaban bajo sospecha.

Los funcionarios citados por el diario dijeron que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca había considerado cómo responder, incluyendo la imposición de una serie de sanciones contra Rusia.

AFP A la unidad de GRU también se le ha relacionado con el intento de asesinato del exagente doble ruso Sergei Skripal.

A la unidad de GRU supuestamente involucrada también se le ha relacionado con el intento de asesinato del exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, Reino Unido, en marzo de 2018.

Un portavoz de los talibanes también calificó las acusaciones como infundadas.

“Nuestros asesinatos fueron continuos en años anteriores, y lo hicimos con nuestros propios recursos“, dijo Zabihullah Mujahid a The New York Times.

El portavoz agregó que los talibanes habían dejado de atacar a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN después de que acordaron en febrero retirar gradualmente a las tropas y levantar las sanciones.

A cambio, los talibanes dijeron que no permitirían que grupos extremistas operen en áreas que ellos controlan.