La tremenda sorpresa de Eugenio Derbez a Clarissa Molina la dejó con las piernas temblando

😱 Los que me conocen saben lo que significa este vídeo para mi! Los que han ido a mi casa saben que tengo mi vision board (mapa de sueños) una foto bien en grande de @ederbez porque será un honor y privilegio el día que trabaje a su lado. Te respeto mucho como profesional y ser humano, eres una inspiración para mi y todos los latinos que estamos luchando día y día, nos enseñas que no hay límite en todo lo que queramos lograr! O M G! Gracias @ederbez por tus palabras y deseos! Declarado y SIIIII VAMOS A TRABAJAR JUNTOS PRONTO DIOS POR DELANTE! Estoy felizzzzzzzzzzzz, me puse a temblar cuando vi esto! Gracias @joseinla @marielatv @oscarpetit @elgordoylaflaca por siempre apoyarme en cada paso!!!!! Así que ya saben familia, no se pierdan #QueLeones en @streampantaya en USA y Puerto Rico! 😃😃😃😃😃 Feliz viernessssssssss!!!!!!!! Guayyyyyyyy!!!!!!!