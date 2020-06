Muere un ciclista de Miami al chocar contra un vehículo de la policía

La unidad de homicidios de tráfico está investigando los hechos para determinar qué pasó

Un ciclista murió y otro resultó herido después de haber estado involucrado en un accidente con un vehículo del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Según la policía, el accidente ocurrió aproximadamente a las 7:17am del domingo en Arthur Lamb Jr. Road, cerca de Virginia Key Beach.

BREAKING: Virginia Key Outdoor Center is closed until at least Sunday afternoon after a morning crash between a Miami-Dade police cruiser and a cyclist. https://t.co/YvG0QmcHvJ — Miami Herald (@MiamiHerald) June 28, 2020

“El oficial involucrado en este incidente está asignado aquí y patrulla regularmente la calzada y las áreas circundantes. El oficial está visiblemente conmocionado”, dijo Ángel Rodríguez, vocero del Departamento de Policía.

Todavía no está claro quién tuvo la culpa, pero los dos ciclistas y el auto de la policía chocaron de alguna manera. Ambos ciclistas fueron trasladados al Hospital Jackson Memorial, uno en condición estable y otro crítico.

The Miami-Dade Police Department is investigating a deadly crash that involved one of their own cruisers and a pair of cyclists in Virginia Key. https://t.co/zQjhDiJxZa — CBS4 Miami (@CBSMiami) June 28, 2020

Los médicos declararon la muerte del ciclista en estado crítico después de llegar al hospital.

La entrada al parque estuvo cerrada durante horas mientras se desarrollaba la investigación. El vehículo policial involucrado en el accidente fue remolcado de la escena.

Virginia Key is closed due to possible traffic homicide involving a crash between bicycle / motor vehicle. Police will be investigating up until at least noon today. Entrance road is blocked off to cyclists and motorists. Stay safe. pic.twitter.com/C2cko0UGVC — Miami Bike Scene (@MiamiBikeScene) June 28, 2020

Los detectives de homicidios de tráfico de Miami-Dade están investigando el incidente.

“La causa de la muerte se determinará en espera de la autopsia de la oficina de médicos forenses”, comentó Rodríguez.