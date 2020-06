Aumentan a 16 los estados de los cuales se necesita hacer cuarentena al venir a Nueva York

El gobernador Andrew Cuomo incrementa la lista de los 8 estados originales, debido a que estos nuevos también registran un aumento significativo de contagios de coronavirus

¡Alto! Viajeros de California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada y Tennessee, si viene de estos ocho estados, o piensa viajar ellos, al llegar a Nueva York deberá cumplir una cuarentena por 14 días.

Así lo anunció este martes el gobernador Andrew Cuomo, al aumentar la lista original de ocho estados de los cuales se necesita hacer cuarentena debido a que registran un aumento significativo de contagios de coronavirus. El pasado 24 de junio, y en conjunto con los gobernadores de Nueva Jersey y Connecticut, Cuomo anunció que los visitantes de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah y Texas, debían iniciar un proceso de auto-aislamiento por 14 días una vez llegaran al área triestatal de Nueva York.

“Ahora tenemos 16 estados que cumplen con la fórmula para la cuarentena. Esto ha aumentado mucho y es un problema muy significativo para nuestro estado”, dijo el Gobernador.

La cuarentena se aplica a cualquier persona que llegue de un estado con una tasa de pruebas positivas superior a 10 por cada 100,000 residentes durante un promedio de 7 días consecutivos o un estado con una tasa de positividad del 10% o superior en un promedio de 7 días, y esa es la situación de esos 16 estados.

“A medida que un número cada vez mayor de estados en todo el país luchan contra una significativa expansión de contagios en sus comunidades, Nueva York está tomando medidas para mantener la frágil seguridad del proceso de reapertura gradual y que se está dando basada en los datos que manejamos”, dijo el Gobernador.

De los 50 estados del país, hasta este martes en al menos 36 se había anunciado un aumento en los casos positivos de COVID-19, y 17 se había ordenado frenar el proceso de reapertura que se había iniciado hace más de un mes. En varios de estos estado se estaba registrando una alarmante alza en el número de hospitalizaciones.

“Hemos establecido números para analizar y contener los contagios en nuestras comunidades, al igual que hemos establecido métricas para todo lo que el estado hace para luchar contra COVID-19, y ocho estados más han alcanzado el nivel de propagación del virus requerido y ahora califican para formar parte del alerta de viajes hacia Nueva York, lo que significa que ahora a las personas que viajen desde esos estados se les requerirá ponerse en cuarentena durante 14 días”, agregó Cuomo.

NYC enfrenta un segundo problema

A la vez de resaltar el problema que representan estos nuevos estados que necesitarán cuarentena, Cuomo volvió a alertar que en la ciudad de Nueva York también se está enfrentando otro segundo problema, el de “la gente que no está cumpliendo con las normas y ese es un problema real. Se ve a las personas en las aceras, en las afueras de los bares, son congregaciones que fuimos muy buenos en prevenir por tanto tiempo”. Y al dirigirse de manera directa a esos neoyorquinos, Cuomo les mandó un mensaje: “No olviden la disciplina, no olviden las máscaras, no olviden el distanciamiento social, eso es lo que nos llevó a la profunda crisis y es un problema que puede ocurrir nuevamente”.

Y más allá de enviar ese mensaje, el Gobernador anunció que en la noche de este martes tendría que “enviar a la Policía Estatal, a inspectores del Departamento de Salud y a monitores de la Autoridad de Licores del Estado, para que monitoreen esa situación. Van a revisar en toda la ciudad para ver si los neoyorquinos están cumpliendo con las normas”.

Y tras hacer ese alerta, el mandatario volvió a destacar las cifras positivas que se están registrando en Nueva York con respecto a la lucha contra el coronavirus, como el que lunes sólo el 1% de los que se hicieron las pruebas dieron positivo y que ese día solo se registraron 13 muertes, lo que eleva el total de fallecidos a nivel estatal a 24,855.

Además, confirmó que se habían registrado 524 casos adicionales de coronavirus en el estado, elevando el total estatal a 393,454, incluyendo nuevos contagios en 31 condados. Otra cifras que destacó, es que el total de hospitalizaciones siguen por debajo de las 1,000, con 891 registradas hasta el lunes, de las cuales 217 personas habían sido ingresadas a las unidades de cuidados intensivos y de esos, 137 estaban conectados a un respirador artificial.

Lista de estados que necesitarán cuarentena: