Cocinan “Serie del Subway” entre Yankees y Mets previo al inicio de la temporada 2020 en Ligas Mayores

El gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, compareció ante los medios de comunicación y dio un adelanto de las condiciones en las que se encuentra el plantel de los ‘Bombarderos del Bronx’, así como la posibilidad de trabajar en una serie de tres partidos de pretemporada contra los Mets, lo que sería un aperitivo a lo que se podría ver más adelante ya en la campaña regular.

Aunque todo dependerá de las condiciones en las que se vaya desarrollando el tema de la pandemia y las medidas que se tomen para procurar la salud de todos los involucrados, el directivo de los Yankees comentó que ya se encuentran en pláticas para poder llevar a cabo el duelo de la ‘Gran Manzana’.

Cashman described the Mets “as an easy match” to play the 3 exhibition games against if teams play them. But nothing finalized yet. Wants to avoid road trip. Said would be a good walkthrough for stadium operations for regular season if it can be done.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) June 30, 2020