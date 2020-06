Experimento escolar de ciencias resulta igual que un juguete sexual, la mamá queda avergonzada

Hace más de tres meses que las escuelas se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a la pandemia de coronavirus.

Desde ese momento, fueron los propios padres los que, en la mayoría de los casos, se han encargado de cuidar y educar a los hijos a tiempo completo. Esto quiere decir que han tenido que aprender cómo convertirse en maestros de inmediato y sin tiempo para asimilar la responsabilidad de la educación de sus hijos.

Sin duda, no es tan fácil como creían y esto les ha obligado a ser cada día más creativos con las lecciones y así mantener el interés de los niños.

Una madre decidió llevar la creatividad un paso más allá y realizó un experimento científico que consistía en crear “pasta de dientes de elefante”. El resultado sorprendió a los usuarios de las redes sociales, que confundieron el experimento con juguetes sexuales.

Emma Holmes, madre de dos niños, ideó una tarea para sus hijos Harry, de 9 años, e Isabelle, de 7, en la que debían crear una reacción química usando peróxido de hidrógeno, levadura y agua tibia.

Al unir los tres productos en una botella, brotaba un líquido que, supuestamente, simulaba la pasta de dientes de un tubo lo suficientemente grande como para ser de un elefante.

Orgullosa de los resultados obtenidos de su experimento científico casero, compartió una imagen en Twitter con el título: “Lecciones de ciencias del jardín”.

