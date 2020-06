Karol G atraviesa un duro momento, su hermana mayor se ha sometió a una operación de emergencia

Verónica Giraldo asegura estar delicada de salud y dice: "Pensamos que la vida está comprada o que tenemos todo planeado pero no es así"

La familia de Karol G ha vivido momentos de angustia debido a la salud de Verónica Giraldo, la hermana mayor de la famosa reguetonera. A través de sus redes social Giraldo le contó a sus fans que se sometería a una operación, y es que la influencer por operada de urgencia el pasado 24 de junio.

La influencer no quiso explicarle a sus seguidores la razón por la cual debía ser intervenida. Verónica se limitó a informar lo siguiente, desde el hospital. Sí destacó que estaba delicada de salud y que la operación no tenía nada que ver con algún asunto estético. Dijo además sentirse triste y agobiada, pero confiaba en que sus fans orarían por ella.

“Pensamos que la vida está comprada o que tenemos todo planeado pero no es así, dentro de poco entraré a una cirugía para que oren por mi, tengo varias cositas y delicada de salud.. (nada estético)…. Confío en ustedes.. 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗼𝘃𝗼𝗿 𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼̀𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗶 y por mi salud, me siento muy triste, pensativa, Agobiada, pero también con fe, como es la vida ayer estaba feliz con mi familia y con los que amo también y ya hoy en estás pero Dios está conmigo y que todo sea bajo su santa voluntad.. me Despido y estoy con 𝗳𝗲.. un fuerte abrazo.. 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗺𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼😇🙏🏻♥️”.

Hace unas horas la modelo dio más información sobre su estado de salud.

“Les quería agradecer a cada uno de ustedes por lo pendientes que han estado, pronto les contaré un poco de lo que me paso, solo les digo que esto me a enseñado hacer fuerte, valiente y más llena de Dios y de fe.. La vida no es fácil, la vida tiene pruebas, obstáculos, pero lo más lindo de todo es superarlas, y creer que todo lo que pasa es por que cosas mejores vendrán. De esta manera pienso yo y siempre pensaré, aunque la vida es una montaña rusa lo importante es tener tu familia, tú persona favorita, tus amig@s, eso vale más que cualquier dinero, ropa, joyas, carros y demás en esta vida”.