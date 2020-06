¿Qué debes hacer si todavía no has recibido el cheque de estímulo?

Tienes hasta el 15 de octubre de este año para llenar el formulario con el que tendrás tu cheque de estímulo

Aunque millones de ciudadanos ya recibieron sus cheques de estímulo, aún existen muchas personas que no lo han obtenido. Si tú estás en este caso, a continuación, te decimos qué es lo que debes hacer.

Si presentaste una declaración de impuestos para 2018 o 2019 y obtuviste un reembolso mediante depósito directo, entonces el IRS tiene tus datos bancarios en sus archivos, según se informó en el portal The Motley Fool.

Por esta razón, si aún no has recibido un pago de estímulo de la primera ronda de cheques que se envió bajo la Ley CARES, podría deberse a que tus ingresos son demasiado altos para ser elegible.

Por otro lado, si no presentaste una declaración de impuestos para 2018 o 2019, no estás cobrando el Seguro Social y no estás teniendo beneficios de jubilación de veteranos, entonces deberás usar los formularios de no declarantes que el IRS ha creado para que las personas que están en estos casos reciban su cheque de estímulo.

Toma en cuenta que solo tienes hasta el 15 de octubre de este año para hacer esto. Si no lo haces, correrás el riesgo de perder el dinero de este apoyo.

Para completar este formulario, necesitarás información como tu número de Seguro Social, número de licencia de conducir y algunos datos de tu cuenta bancaria, en caso de que quieras que te depositen el cheque directamente. Si no tienes una cuenta bancaria, el IRS te enviará el pago de estímulo por correo.

