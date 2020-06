Video: Dañan estatua de George Washington en su parque de Nueva York; Trump promete “10 años de cárcel” según su nueva ley

Ni el “padre de la patria” se salva del vandalismo en Nueva York, donde dos individuos están siendo solicitados por lanzar pintura roja a las estatuas de George Washington en su parque, ícono de la ciudad.

Dos vándalos, uno de ellos con una máscara de hockey, fueron captados en video caminando con mochilas y luego arrojando pintura roja a ambos lados del inmenso arco en Washington Square Park, a las 3:20 a.m. de ayer.

Ambos arrojan globos llenos de pintura a las estatuas, una de Washington como el primer presidente de la nación y otra que lo representa como general de las fuerzas de la Guerra Revolucionaria, según muestran las imágenes.

Esta mañana, el mandatario Donald Trump condenó el hecho en su cuenta Twitter, pidiendo a los “anarquistas” que se entregaran pues enfrentan “10 años de prisión”, según la nueva ley que promulgó el viernes para proteger los monumentos federales.

Los sospechosos huyeron y todavía están en libertad, dijo la policía. NYPD publicó un video ofreciendo $2,500 dólares de recompensa.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨 for A CRIMINAL MISCHIEF in Washington square park. #Manhattan @NYPD6pct on 6/29/20 @ 3:20 AM 💰Reward up to $2500👓Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/M54tXRFqGs

We are tracking down the two Anarchists who threw paint on the magnificent George Washington Statue in Manhattan. We have them on tape. They will be prosecuted and face 10 years in Prison based on the Monuments and Statues Act. Turn yourselves in now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020