Yanet García se deja tocar la retaguardia y provoca la ‘envidia’ de sus fans

Te amoooo @flavialanini 😍❤️ Gracias por todos tus increíbles tratamientos!!!!!!!! #adiósalacelulitis #drenajelinfatico #pielsaludable @flavialanini Se encarga de preparar a las modelos de @victoriassecret antes de sus desfiles, fotos y videos! Se las súper recomiendo 💕