Aleyda Ortíz se confiesa: Fue víctima de abuso y lucha con su adicción a la comida

"Sí sufrí mucho maltrato, sí sufrí muchas agresiones y yo me siento culpable, y a veces al hablarlo me siento juzgada"

Con valentía y sin perder la sonrisa aún llorando, Aleyda Ortiz confesó lo que nunca había dicho: que fue víctima de abuso, y a diario sigue luchando con su adicción a la comida.

En el segmento llamado ‘¿Quiénes Somos?’ en ‘Despierta América’, donde los presentadores y colaboradores del show de Univision se entrevistan entre ellos mismos, hoy fue el momento de Aleyda Ortiz, quien se confesó con Raúl González.

La cita fue en público, en un café para convertir esta entrevista en una charla entre amigos, esos que se confiesan lo que a nadie, con la diferencia que millones de personas se enterarán del secreto, y así pasó.

“Después de haber ganado en ‘Nuestra Belleza Latina’ descubrí que no me amaba, que no me valoraba y que no me respetaba a mí misma. Fueron procesos… En mi juventud eras gordita, nunca me sentí una mujer linda… Permitía relaciones donde no me valoraban, abusivas, tóxicas, donde me trataban mal… Yo me siento como que me defraudé yo misma”, le dijo Aleyda a Raúl.

Con lágrimas en los ojos, pero jamás abandonando la sonrisa, la reina de ‘Nuestra Belleza Latina’ fue más profundo y ante la pregunta de González de cuál era ese secreto que él sentía que ella quería confesarle, Aleyda le abrió su corazón y le mostró sus cicatrices diciéndole:

“Se me hace difícil todavía hablar de esto porque es una línea muy fina y delicada… Sí sufrí mucho maltrato, sí sufrí muchas agresiones y yo me siento culpable, y a veces al hablarlo me siento juzgada. Yo a veces miro atrás y me pregunto por qué yo tenía que pasar por eso, cuál era el mensaje… Obviamente el maltrato no es bonito, nadie quiere pasar por eso, y lo curioso es que yo sabía que era incorrecto pero aun así lo permití. Incluso estando yo consciente de que ese tipo de conductas no son positivas yo seguía ahí”.

Raúl le preguntó cómo había salido del abuso, a los que Alyeda le contó que gracias a sus dos hermanas, quienes fueron como sus ángeles, la salvaron de 3 años de maltrato.

En otro momento de la entrevista se tocó un tema que a ambos afecta: tanto Raúl como Aleyda han tenido problemas con el sobrepeso, y ambos lo han vencido con disciplina y mucho sacrificio.

Y así como en algún momento González confesó que luchaba contra su única adicción: la comida, hoy le tocó el turno a ella.

“Era gordita, todavía pienso como gorda cada vez que me visto. Tengo ciertas cosas que mejorar, mi relación con la comida”, dijo Aleyda.

¿Te consideras adicta?, le preguntó Raúl, a lo que ella, después de pensar unos segundos, lo miró y le dijo: “Sí”.

Aleyda Ortiz fue la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2014. Actualmente es la presentadora de ‘News Café’ por Univision en la filial de Miami y la vocera de ‘Gangas and Deals’.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: