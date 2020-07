Brenda Zambrano en bra y short: así luce después de sus últimas cirugías

La ex concursante de Aca Shore paraliza corazones

Brenda Zambrano, la chica que saltó a la fama por su participación en “Aca Shore” de MTV, paró los corazones en las redes sociales con un short pequeñito y un top que dibujaba su anatomía.

Polémica, bella y famosa

Atrás quedaron el reventón, la Brenda Zambrano peleonera y escandalosa de Acapulco Shore, y también las prótesis de su busto.

La regia contó que hace dos meses volvió al quirófano para operarse el busto y la nariz.

Brenda contó que decidió volver a su talla original de senos porque ya no se sentía cómoda con el 34C.

“Hace dos meses me quité el busto, también me operé la nariz”, reveló sin tapujos.

Contó que hace cuatro años, porque se puso de moda, decidió aumentar una talla, de 34B a 34C.

“Yo quiero convertirme en una chica dedicada al gimnasio y el busto me estorbaba mucho, más que nada lo hice por salud y comodidad”, indicó.

“Es muy incómodo traer el busto grande, no me quedaba la ropa y dije: ‘No hay necesidad, mejor me meto al quirófano y me pongo mi talla normal'”.

Su operación de nariz, explicó, fue estrictamente por salud, ya que tenía el tabique desviado y se le dificultaba respirar.

Esta es la segunda vez que le meten mano en la nariz, porque aunque la primera vez también fue intervenida para respirar mejor, esa ocasión no quedó bien.

Recuperada al cien por ciento de su doble intervención, Brenda inició un duro entrenamiento de la mano de un militar de cara al estreno el 15 de junio del reality Guerreros, a las 20:30 horas por Canal 5 en México.

“El entrenamiento que tengo es militar, no estoy haciendo las típicas pesas, pero como soy nueva en esto no sé cómo se llama el entrenamiento, pero sí son rutinas muy duras”, dijo.

