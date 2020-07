Chivas dio la opción a sus futbolistas de no jugar la Copa por México por miedo al coronavirus

Hiram Mier cree que el torneo les servirá a los jugadores para acoplarse

Desde hace unas semanas, México vive su etapa más crítica en cuanto a contagios y fallecimientos por coronavirus. Día a día la cifra aumenta, y además, la enfermedad continúa permeando cualquier ámbito laboral, tal es el caso de la Liga MX, en donde la mayoría de los equipos han registrado casos positivos.

A pesar de las circunstancias, este viernes comenzará el torneo amistoso llamado Copa por México, y uno de los clubes participantes es Chivas.

Al respecto, el defensor del Rebaño, Hiram Mier, comentó que en el equipo se dio la libertad para que eligieran si querían disputar el torneo o hacerse a un lado de manera individual.

“Fíjate que sí tenemos esa libertad. Desde los primeros días de entrenamiento donde estuvimos regresando actividades por grupos, las primeras semanas fueron grupos pequeños, después nos fueron integrando. Ya cuando estábamos en dos grupos, Ricardo (Peláez) nos juntó a todos y nos dijo que había posibilidad de jugar un torneo y nos dijo tal cual que quien no quisiera, levantara la mano, quien no estuviera de acuerdo, quien no quisiera jugarlo. Nadie levantó la mano, todos lo queremos jugar. Nos hemos estado adaptando a las medias que nos han puesto, el club ha hecho una gran labor en eso y no tenemos casos positivos”, explicó el futbolista.

Mier hizo un llamado para que la gente siga teniendo las medidas de prevención necesarias, pues argumentó que no se sabe cuándo terminará el virus.

“Creo que la pandemia no sabemos cuándo va terminar o cuándo va estar con menos casos, es difícil saberlo, nadie lo sabe. Tal vez el miedo exista o va existir porque no nada más está ahí el peligro (en la cancha). El peligro está en todos lados. Creo que como han recomendado, tienes que tomar todas las medidas, cubrebocas, el lavado de manos frecuentemente, con tu gel antibacterial. Con eso lo manejas bien, creo que no debe haber ningún problema”, dijo el defensor de Chivas.

Asímismo habló sobre el tema futbolístico, y señaló que la Copa por México servirá para que los jugadores vayan tomando ritmo.

“Creo que es bueno para nosotros, para el equipo, mientras se estén llevando todos los protocolos y medidas sanitarias. El club ha hecho una gran labor en ese aspecto, desde que el torneo pasado no pudo continuar estuvimos entrenando en casa, siempre nos mantuvieron al tanto de todo lo que debíamos hacer y no hacer”, añadió Mier.

Para concluir, el defensa del chiverío señaló que no será lo mismo jugar sin gente en los estadios, pero es una medida que debe ejecutarse para que los contagios no sigan en aumento.