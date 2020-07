Colapsa edificio en vecindario de Carroll Gardens en Brooklyn

Un edificio de tres pisos se desplomó la tarde del miércoles en el vecindario de Carroll Gardens en Brooklyn.

El hecho fue reportado a las 4:30 p.m. en el 348 Court Street, donde operaba el gimnasio Body Elite. El inmueble estaba desocupado, según información de medios locales.

Por ahora no hay reporte de muertes o heridos, pero la Policía llevó a perros de rescate a la escena.

El edificio estaba sometido a reparaciones, pero el Departamento de Edificios ordenó detener las obras el 10 de junio por presuntas violaciones de tres trabajadores con respecto a la demolición de la mamposteria.

