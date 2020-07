VIDEO: Shaquille O’Neal destruye un aro de baloncesto en una poderosa clavada

Uno de los videos virales deportivos más destacados de los últimos días lo protagonizó Shaquille O’Neal, el histórico jugador de los Lakers, ya que al clavar la pelota naranja en una canasta derribó el aro.

A casi una década de su retiro, el exjugador no deja de sorprender, ya que puso de manifiesto que aún tiene poder en la clavada.

Esto sucedió el fin de semana pasado en un duelo que protagonizó contra el jugador de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, Rob Gronkowski, en el programa que llamaron Shaq’s Fun House vs Gronk Beach virtual party.

Dicho evento fue para recaudar fondos a favor de la lucha contra el racismo. En él ambas estrellas cumplieron diferentes retos, pero nadie esperaba que tuviera este final inesperado.

En el video que se esparció por las redes sociales se ve cómo el exjugador de la NBA lanzó el balón hacia el tablero y tomó el rebote para clavarlo a una sola mano, pero el aro no resistió y terminó en el piso.

Gronkowski no dio crédito a lo que veía, pero Shaq aprovechó el momento para presumir sus bíceps y el buen estado físico en el que se encuentra a sus 48 años de edad. “¿No estas entretenido? ¡Volví! No soy un tirador, soy un dunker” dijo tras la hazaña el también exjugador de los Orlando Magic y los Miami Heat.

