Deseret Tavares predijo el muro virtual que Donald Trump quiere construir en la frontera con México 

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves la adopción de un sistema de inteligencia artificial para custodiar tramos despoblados de la frontera con México.⁠ ⁠ La Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado que el sistema consiste de torres equipadas con radar para detectar movimiento y cámaras para enfocar esos lugares donde se ha registrado tráfico de personas.⁠ ⁠ La adopción de esta tecnología equivale a la creación de un "muro virtual" en la frontera, una idea promovida por los demócratas como alternativa al costoso (y para ellos ineficiente) plan de construir una pared física en el borde entre ambos países.⁠ ⁠ 👉🏼 Más información en el link de nuestra biografía.