Lucero se estrena en TikTok con ayuda de su hija Lucerito y revoluciona la red

La cantante perdió la pena y entró a la popular aplicación con la ayuda de su retoño

Después de haberlo pensado por algunos días, Lucero por fin se decidió a unirse al mundo del TikTok, la popular aplicación de videos musicales que durante esta pandemia ha entretenido tanto a jóvenes como a adultos.

Desde hace una semana la cantante compartió en su cuenta de Instagram su indecisión para hacer videos en la aplicación, pues temía no ser tan graciosa como los demás: “O sea, pero si yo me abro una cuenta de TikTok, ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a aprender todos los bailes, y así?”, pregunta la cantante a tu hija.

Afortunadamente, su hija Lucero la convenció de entrar en la nueva moda y le promete ayudarla para que no tenga que aprenderse todos los bailes que los demás realizan.

A tan solo un día de haber llegado a la red sociale, el primer video la cantante causó sensación en TikTok, hasta el momento el video ya cuenta con más de 86 mil reproducciones, 8,800 likes y poco más de mil comentarios.

“No estoy segura si yo puedo ser una gran candidata para tener una cuenta de TikTok. La gente joven que está a mi alrededor me dice: no por favor no hagas esa ridiculez”, comenta Lucero, unos segundo antes de comenzar su video para, inmediatamente, comenzar a reír a carcajadas.

No podemos esperar a ver que más nos tiene preparado la cantante en esta nueva faceta, pero le deseamos toda la suerte del mundo.