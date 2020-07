¿Qué es el jabón de carbón activado y cuáles son sus beneficios?

El uso de los jabones de carbón facilita mucho la tarea de quitar la grasa de la piel

Si has oído hablar sobre el jabón de carbón activado, pero no has querido adquirirlo por no saber cuál será su impacto en tu apariencia, aquí te daremos información que te ayudará a resolver varias de tus inquietudes.

¿Qué es el jabón de carbón activado?

Según un artículo del portal LoveTendencias, el jabón de carbón activado, o jabón de carbón activo, es un producto poroso de origen vegetal que puede purificar medios como el agua o el aire.

Este jabón puede atrapar distintos compuestos, como gases, grasa, productos de desecho, toxinas o materiales pesados. A razón de esto, el jabón de carbón activado ha sido usado para fines estéticos como la eliminación de puntos negros, espinillas y pieles grasas.

En particular, los jabones de carbón han sido muy utilizados para la limpieza facial gracias a sus propiedades purificadoras, antibacterianas, rejuvenecedoras y limpiadoras, que facilitan la eliminación de manchas y la reducción del nivel de grasa en la piel.

Usos de los jabones de carbón

El jabón de carbón activado puede ser usado como una mascarilla que puede adentrarse en la piel y ejecutar una limpieza profunda que remueva todos los agentes nocivos con los que interactuamos en el día a día. Generalmente, la piel queda más brillante después del uso del jabón.

El jabón de carbón activado también se puede pasar sobre la piel para que atrape las toxinas y la grasa. Aunque simple, es un uso muy común y que logra solventar un problema muy molesto e incómodo para las personas.

Los efectos del carbón activado pueden ser incrementados si se emplea junto al aceite de almendras. Si no lo tienes, no te preocupes, ya que cualquier aceite esencial creará los mismos efectos.

Si sabes integrar el jabón de carbón activado en tus cuidados de higiene personal, puedes confiar en que ejercerás un rol muy positivo sobre tu apariencia y también en tu salud, trayendo así a tu vida un doble beneficio.