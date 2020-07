Un policía de Miami golpea a una mujer negra en el aeropuerto de Miami

Las imágenes de un policía golpeando a una mujer negra en el aeropuerto de Miami ha generado una rápida reacción del director del Departamento de Policía de Miami-Dade.

El video fue publicado en Instagram por el cineasta Billy Corben. Presuntamente, de acuerdo a los gráficos que aparecen en el video, el incidente ocurrió el miércoles en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.

Ahí se ve una mujer gritando y en un momento el oficial le da una bofetada, con lo que la mujer termina cayendo al suelo. El máximo responsable de la policía de Miami-Dade ha dicho que “no aprueba” esas acciones.

Te puede interesar: Arrestan a una madre y a su hijo por matar a su marido en una zona latina de Miami

Según las imágenes, una mujer comienza a confrontar a uno de los oficiales. En un momento, ella se encuentra cara a cara con él. Es entonces cuando se ve al oficial rápidamente retrocediendo y golpeando a la mujer en la cara. Los dos oficiales luego abordan a la mujer en el suelo y la esposan.

"I’ve immediately initiated an investigation and ordered that the involved officers be relieved of duty," Miami-Dade Police Department director says. https://t.co/3VVpSmksqz

— ABC News (@ABC) July 2, 2020