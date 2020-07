Livia Brito es demandada por golpear a un fotógrafo en Cancún

La actriz y su novio también agredieron a un testigo de las agresiones, asegurando que ya está harta de los mexicanos

La actriz Livia Brito tiene una demanda en su contra, pues es acusada de golpear, junto con su pareja, a un fotógrafo.

La cubana y su galán Mario Martínez presuntamente agredieron verbal y físicamente a Ernesto Zepeda en Cancún, cuando los enamorados fueron captados paseando en la playa sin acatar las medidas sanitarias.

Al notar la presencia del fotógrafo, la caribeña se le acercó y según el paparazzi ella le propinó una cachetada.

“Llegó (Livia) inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera“, contó el fotógrafo en el programa ‘Sale el Sol’.

Al darse a conocer la información Brito desmintió los hechos en su cuenta de Twitter, asegurando que eran fotos viejas lo que habían mostrado.

“Chequen bien la información por favor, yo me encuentro en DF. Y esas fotos mías son viejas. No tergiversen información por favor“.

Sin embargo, una huésped del hotel fue testigo de los hechos y relató que también fue agredida por la pareja.

“Me quitó el celular, me dijo que yo no podía estar grabando. Mi esposo le quitó mi celular porque lo intentó romper. Dijo que ya estaba harta de nosotros, de los mexicanos“, comentó la mujer de nombre Araceli al programa OMG!