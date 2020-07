Pese a fuerte golpe, “Chicharito” Hernández si estará en el torneo MLS is Back

Su DT confirmó la presencia del mexicano pese a que sufrió un accidente en el entrenamiento

Este jueves por la tarde Javier Hernández encendió las alarmas en el LA Galaxy, ya que en un duelo interescuadras contra la filial Galaxy II, “Chicharito” recibió un golpe en la pierna izquierda que no le permitió terminar con el partido de preparación; sin embargo, su DT ya confirmó que no sucedió nada grave y que el jugador estará presente en el torneo MLS is Back, que se disputará en Orlando y marcará el regreso del fútbol estadounidense.

Este fue el golpe que recibió el delantero #mexicano, @CH14_, en el amistoso que realizó #LAGalaxy. Cabe mencionar que el timonel de @LAGalaxy, @GBS_Oficial, manifestó que sólo fue el golpe y que no habrá problema para que #Chicharito viaje a Orlando al torneo #MLSisBack.#mls pic.twitter.com/SI9kMFZNCZ — Pase Filtrado (@pasefiltrado) July 2, 2020

“Fue el golpe, no queríamos que fuera un riesgo forzarlo para que regresara (a la cancha en el segundo tiempo). Hablé con el doctor y no es nada de cuidado”, dijo el técnico de los angelinos Guillermo Barros Schelotto en conferencia de prensa virtual tras el partido.

🙌🏽ESTA LISTO🙌🏽@CH14_ encendió las alarmas tras un golpe en un partido de preparación de @LAGalaxy, sin embargo, Guillermo Barros Schelotto, su técnico informó que no es nada de cuidado y estará listo para los próximos entrenamientos pic.twitter.com/RgN0tqnVqb — TUDNRadio (@TudnRadio) July 3, 2020

Sobre si Javier participará en el torneo que se llevará a cabo en Disney próximamente, el estratega aseguró que el jugador franquicia estará allí, acallando los rumores de que podría ausentarse debido al embarazo de su esposa, uno de los motivos que exoneran a los futbolistas de participar en esta minicompetencia previa al regreso de la MLS.

“La decisión del Chicharito y de todos los jugadores ha sido de apoyar y de estar con el equipo en este torneo. Ya hablamos con Javier y sí hará el viaje a Orlando con el resto del grupo“, afirmó el entrenador argentino.

Confirma Barros Schelotto que @CH14_ Chicharito está bien y estará en el torneo de Orlando y habló de la baja de @jona2santos para este torneo con el @LAGalaxy #MLSisBack pic.twitter.com/h4JZjS0NTF — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) July 2, 2020

El jugador que no podrá estar con el equipo para el torneo es Jonathan dos Santos, quien hace unas horas fue intervenido quirúrgicamente de una hernia y será baja por varias semanas.