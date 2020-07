Yalitza Aparicio reacciona tras ser aceptada como votante en la Academia de Hollywood

La nominada a la estatuilla dorada como Mejor Actriz por 'Roma', compartió detalles sobre la solicitud que envió a la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas

Por consejo de su equipo de trabajo, Yalitza Aparicio se propuso ante la Academia que otorga los premios Oscar para ingresar a su gremio.

En entrevista telefónica desde su natal Oaxaca, la también activista social, nominada a la estatuilla dorada como Mejor Actriz por ‘Roma’, el año pasado, compartió detalles sobre el procedimiento.

“Es lo que todos hacemos. Tú solicitas y (ellos) ven quiénes son candidatos. El hecho de que tú hagas tu trámite no quiere decir que ya formas parte“, detalló.

“Yo estoy feliz de que me hayan aceptado. Por supuesto que voy a estar ahí, es una gran oportunidad, es abrir las puertas para más personas“, dijo Aparicio.

Ella, junto con otras personalidades mexicanas, como los directores Felipe Cazals, Michel Franco, Luis Estrada y el productor Álex García, entre otros, fueron invitados por la Academia de Hollywood a sumarse a su lista de votantes, en pos de la inclusión y la diversidad.

Nacida en Tlaxiaco hace 26 años, Yali, como es conocida en las redes, platicó que durante el último año y medio ha acrecentado su amistad con figuras de la industria cinematográfica, que son quienes la orientan.

“Marina (de Tavira) es una de ellas, siempre está conmigo. Estoy muy agradecida de haberla conocido, es quien más me orienta. También la señora Dolores Heredia y Daniela Vega, de Chile. Alfonso (Cuarón), aunque estemos en diferentes lugares, estamos en comunicación. Y claro, Nicolás Celis, productor, quien me apoya, me ayuda y me dice que no sólo aprenda de actuación, sino de lo que sucede alrededor“, apuntó.

Popular en redes sociales siempre que hace un anuncio, y con tendencia a polarizar opiniones por lo que representa, la protagonista de ‘Roma’ afirmó sentirse empática con quienes opinan sobre ella.

“Como dicen por ahí, ‘quiéreme u ódiame, pero no me olvides’. Yo creo que todos los comentarios son fructíferos, que te hagan ver si lo haces bien o mal. Si te ayudan a crecer, bienvenidos“.

Yalitza Aparicio comentó que tiene la intención de continuar en el medio y está analizando proyectos que dará a conocer en unos meses más.