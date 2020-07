Conoce a Joe Joe, el hijo de Maripily Rivera por el que pensó en el suicidio

La empresaria no soportaba vivir sin él

Recientemente, la influencer Maripily Rivera presentó ante los medios formalmente a su nuevo novio, se trata del presentador peruano Miguel Arce, quien ha pasado a convertirse en el segundo hombre más importante en la vida de la presentadora después de su hijo, Joe Joe.

Fruto de su relación con Joey García, la puertorriqueña trajo al mundo al que sería el más grande amor de su vida, su hijo Joe Joe, al que ama con todas sus fuerzas. Ella misma ha dicho en varias ocasiones que se dedicó en cuerpo y alma a cuidar y educar de su pequeño tras la separación con el padre de su hijo.

El amor por su pequeño es tal, que la famosa incluso llegó a pensar en el suicidio cuando su hijo decidió dejar de vivir con ella. “Yo sentía que me estaba destruyendo por dentro como mamá, hasta pensé en quitarme la vida… tengo momentos en los que me gustaría tenerlo al lado mío, pero no puedo ser egoísta, porque ya es un hombre, no un bebé”, contó la influencer en una entrevista para “Un Nuevo Día”.

A pesar de lo difícil que fue su separación, la relación entre ambos es muy buena y tanto madre como hijo buscan verse lo más que pueden.

El joven recientemente se graduó de cuarto año, por lo que su madre le dedicó unas enternecedoras palabras: “Felicidades a mi hombre bello de Mami. En tu graduación hoy de cuarto año, otro capítulo en tu vida más que cierras con broche de oro. Felicidades y orgullosa de todos tus éxitos mi hombre bello y que dios siga bendiciendo cada paso que des en tu vida. Ahora a darle duro a esa Universidad en Boston que se que también lograrás tu diploma. Mi hijo adorable.. Te amo mucho”, escribió la experta en fitness.

Además de estar a punto de comenzar su carrera universitaria, Joe Joe es una persona con un gran sentido de la familia. Nos ha demostrado en su cuenta de Instagram que valora mucho a sus amistades, ya sea de fiesta o jugando un partido de baseball, siempre encuentra tiempo para estar con sus amigos.

Además de ser un aficionado del deporte, el joven también ha demostrado ser un excelente corredor de autos. Su pasión por los coches lo ha llevado incluso a competir en carreras de manera profesional.