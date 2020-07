Mujer militar sugirió que Vanessa Guillén mereció ser acosada sexualmente: “Es el precio de admisión para mujeres…”

TEXAS – Una teniente coronel de la Fuerza Aerea (Air Force) sugirió en una publicación en Facebook que la soldado Vanessa Guillén mereció haber sido acosada sexualmente porque ese es el “precio de admisión para las mujeres en el club de los buenos muchachos” (el Ejército).

“Si te pones a llorar como un copo de nieve sobre eso, vas a pagar el precio”, escribió Betsy Schoeller, teniente coronel del Air Force, que actualmente es profesora en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee.

EXPOSE Air Force Lt. Col. Betsy Schoeller of Milwaukee, WI. These are her comments regarding an article about the murder of Vanessa Guillen and the sexual assualt she told her family and friends about. She should not be in any position of leadership. pic.twitter.com/7dryedQaNH

