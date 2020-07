Luego de fiesta en Nueva York, novia de Donald Trump Jr. tiene coronavirus: trabaja en la campaña por reelección presidencial

Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Trump Jr. y una de las principales recaudadoras de fondos para la campaña de reelección presidencial 2020, ha dado positivo por coronavirus, informó The New York Times.

Guilfoyle, abogada y presentadora de TV de 51 años, recibió el resultado médico en Dakota del Sur, antes del discurso del mandatario Donald Trump ayer en el Monte Rushmore.

Trump Jr. (42) dio negativo y la pareja no ha estado en contacto con el mandatario recientemente.

“Después de dar positiva, Kimberly se aisló inmediatamente para limitar cualquier exposición”, dijo un portavoz de la campaña en un comunicado.

“Le está yendo bien y se volverá a evaluar para garantizar que el diagnóstico sea correcto ya que es asintomática, pero como precaución cancelará todos los próximos eventos”.

Page Six informó que Guilfoyle y Trump Jr. fueron vistos en una fiesta en Bridgehampton (Long Island, NY) el fin de semana pasado, donde los asistentes no llevaban máscaras. Aparentemente estuvieron allí durante una hora.

En el último evento público del mandatario, en Tulsa (Oklahoma) hace dos semanas, dos miembros del Servicio Secreto y al menos ocho del personal de la campaña de Trump dieron positivo por el virus.

