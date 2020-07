Miguel Sanó es uno de los cuatro jugadores de los Twins que dio positivo por COVID-19

El dominicano Miguel Sanó esté entre los cuatro jugadores de los Twins de Minnesota que dieron positivo por COVID-19, según información dada a conocer por el equipo.

Los Twins también informaron que Sanó es asintomático y estará en cuarentena en Minnesota.

El venezolano Willians Astudillo y los jugadores de ligas menores Nick Gordon y Edwar Colina también contrajeron el virus.

Welcome to 2020 Minnesota Twins fans, the first domino has fallen: Miguel Sano has tested positive for COVID-19.https://t.co/igKsbRcDuG

