Peloteros dejan buenos números ante el COVID-19: Apenas el 1.2% dieron positivo en pruebas de control

Mientras los jugadores de Ligas Mayores se están incorporando a los campos de entrenamientos con sus respectivos equipos, las pruebas de diagnóstico para COVID-19 en las distintas organizaciones ligamayoristas han arrojado sus resultados con un saldo que luce optimista para pensar en que podría haber béisbol en 2020 a pesar de la pandemia.

Tanto la liga como su Asociación de Jugadores reportaron 38 casos positivos en 3,185 pruebas realizadas tanto a peloteros como a miembros del personal y cuerpo técnico de los equipos, lo que equivale al 1.2%, cifra menor a la esperada y que abre camino a dar los siguientes pasos.

MLB and MLBPA say they have 38 positive COVID-19 tests, 1.2 percent of of the 3,185 samples collected. That includes 31 players and 7 staffers and spans 19 teams. pic.twitter.com/BQJkKkMvGM

— Evan Drellich (@EvanDrellich) July 3, 2020