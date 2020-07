Una leyenda azulgrana desborda optimismo: “Messi llegará a un acuerdo con el Barcelona”

El argentino César Luis Menotti no tiene duda en que "La Pulga" permanecerá en la Ciudad Condal

Hay pocas voces más autorizadas en el mundo para hablar de fútbol como César Luis Menotti. Un filósofo del balompié con un fuerte pasado azulgrana y que también ha dejado clara sus idolatría natural por Leo Messi. Por ambas razones, el argentino no se hace la idea de que “la pulga” abandone al club azulgrana:

“Messi es más represantativo que Bartomeu en la historia del Barcelona. No se me cruza por la cabeza que no llegue a un arreglo”, destacó el exentrenador en entrevista para TyC Sports y también aseguró que, a sus 33 años, “Messi no piensa en el contrato cuando entra a una cancha. Sigue siendo el mismo en una cancha o tu barrio”.

✊ Menotti bancó a Messi 🗨️ “No lo tratemos como si tuviera 50 años”https://t.co/9Ku0YiwkNS pic.twitter.com/P9UMmWlxUt — Diario Olé (@DiarioOle) July 4, 2020

Las declaraciones del “Flaco” llegan luego de que Leo Messi paralizara por completo las negociaciones de la renovación de su contrato que lo une al club catalán hasta 2021, cuando podría abandonar al club.